Таксист из Орска рассказал, как женщины бросили в машине двух детей и ушли пить пиво

Орские мамаши так сильно захотели пива, что их не остановили даже малолетние дети. Они вместе с ними погрузились в такси, а когда приехали к пивной оставили детей в машине и пошли выпивать. Таксист очень огорчился из-за этого совсем не материнского поступка. Одному ребенку четыре года, а второму — всего четыре месяца.

Telegram-канал «Бушующий мир» опубликовал рассказ таксиста-очевидца, который рассказал, что женщины попросили заехать в пивбар, бросили спящих детей в машине, а сами «сидели и бухали». Он не выдержал, назвал их «кончеными тварями» и потребовал увезти детей домой, к близким.

Женщины сказали, что им все равно — дети не замерзнут, пока есть бензин и в машине работает печка.

РИА «Новости» связалось с пресс-службой регионального МВД. В полиции рассказали, что заявления по этому поводу не было, однако сообщения СМИ об инциденте проверят в любом случае.