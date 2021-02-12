Таксист довез пассажира с аэрофобией из Москвы в Хабаровск за четверть миллиона

Московский таксист отвез пассажира из столицы в Хабаровск. Мужчина решил отправится туда на машине, потому что боялся летать. Он заплатил за поездку 250 тысяч рублей.

Об этом сообщило издание Khabara.ru.

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Издание уточнило, что мужчина вызвал такси через приложение для поездки по городу. Когда машина приехала, он отменил заказ и договорился напрямую с водителем такси — пассажир оплатил ему полную сумму поездки в размере 250 тысяч рублей.

За рулем был уроженец Бишкека. Он рассказал, что путешествие длиной более чем в восемь тысяч километров выдалось познавательным. От добавил, что пассажир «пил в пути много водки», однако это не омрачило таксисту дорогу.

После выполнения заказа он еще некоторое время таксовал в Хабаровске и надеялся найти пассажиров на обратный путь. Издание не знает, смог он это или вернулся в Москву один.