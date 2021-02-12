Таксист довез пассажира с аэрофобией из Москвы в Хабаровск за четверть миллиона
Московский таксист отвез пассажира из столицы в Хабаровск. Мужчина решил отправится туда на машине, потому что боялся летать. Он заплатил за поездку 250 тысяч рублей.
Об этом сообщило издание Khabara.ru.
Издание уточнило, что мужчина вызвал такси через приложение для поездки по городу. Когда машина приехала, он отменил заказ и договорился напрямую с водителем такси — пассажир оплатил ему полную сумму поездки в размере 250 тысяч рублей.
За рулем был уроженец Бишкека. Он рассказал, что путешествие длиной более чем в восемь тысяч километров выдалось познавательным. От добавил, что пассажир «пил в пути много водки», однако это не омрачило таксисту дорогу.
После выполнения заказа он еще некоторое время таксовал в Хабаровске и надеялся найти пассажиров на обратный путь. Издание не знает, смог он это или вернулся в Москву один.