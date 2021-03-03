Такси в Петербурге разрешат оформлять гербом города

Герб Санкт-Петербурга разрешат использовать в оформлении такси, общественного транспорта и остановок. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на законопроект, одобренный депутатами ЗакСа.

Придуман специальный регламент использования символа, чтобы помешать мошенникам использовать его в своих целях. Герб и флаг можно будет размещать на водном, автомобильном и городском наземном электрическом транспорте и на остановках. Также им разрешено оформлять такси.