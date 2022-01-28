Такси, доставляющие алкоголь, обнаружили в ХМАО

Полицейские накрыли несколько компаний такси, которые занимались доставкой алкоголя, в ХМАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной полиции.

«В Ханты-Мансийском автономном округе продолжаются оперативно-профилактические мероприятия в рамках акции „Алкоголь“», — рассказали в полиции.

Задержаны двое водителей такси, которые покупали алкогольные напитки для клиентов. В одном из случаев изъяли два ящика спиртного.

На мужчин составили административные протоколы.