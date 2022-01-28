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    28 января 2022, 18:34

    Такси, доставляющие алкоголь, обнаружили в ХМАО

    Дарья Морозова

    Полицейские накрыли несколько компаний такси, которые занимались доставкой алкоголя, в ХМАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной полиции.

    «В Ханты-Мансийском автономном округе продолжаются оперативно-профилактические мероприятия в рамках акции „Алкоголь“», — рассказали в полиции.

    Задержаны двое водителей такси, которые покупали алкогольные напитки для клиентов. В одном из случаев изъяли два ящика спиртного.

    На мужчин составили административные протоколы.