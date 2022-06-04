«Такой человек незнаком». Сапега рассказала об отношении к Протасевичу

Правоохранительные органы Белоруссии осудили россиянку Софью Сапегу за администрирование оппозиционного канала в республике. В интервью изданию «Ярновости» она рассказала, что вычеркнула из своей жизни бывшего молодого человека Романа Протасевича.

Также она отметила, что хочет вернуться к родным.

«Я очень хочу вернуться к своей семье. Где это будет, мне неважно. Мои мама и папа сделали для меня все и даже больше. Они мой дом», — сказала она.

Ответы на вопросы издания девушка передала через адвоката. Сейчас она находится под стражей в Белоруссии. Также журналисты спросили у Сапеги о ее текущем отношении к Протасевичу. Молодых людей задержали вдвоем в мае 2021 года после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair по запросу властей Белоруссии. Девушка сказала, что Протасевич с ней не связывался, а она сама вычеркнула его из своей жизни.

«Протасевич со мной не связывался. Для меня он больше не существует. И мой самый правильный ответ на все вопросы про Протасевича, что мне такой человек незнаком», — сообщила Сапега.

По ее словам, в последнее время письма приходили только от родных. Сапега поблагодарила всех, кто поддерживал ее и ее семью. Отдельную признательность девушка выразила посольству России.