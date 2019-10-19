«Такое было не раз». Работник затопленного прииска рассказал о прорыве дамбы

«Такое было не раз. Дамб там вообще четыре. Прорвало самую верхнюю, соответственно, можно представить, что дальше может быть. Дамбы были давно, уже больше трех лет. В этом месяце их поднимали все четырьмя бульдозерами. Странно, что одна из них прорвала. Каждая дамба держит небольшое озеро — отработанные затопленные участки», — отметил собеседник радиостанции.

Гибель 13 человек и нарушение «всех мыслимых норм». Главное о прорыве дамбы в Красноярском крае Подробнее

Высота дамб — 10 метров. Защитные сооружения сделаны из почвы.

Смытые водой общежития построили в кратчайшие сроки — за две недели, рассказал работник прииска. «Этим все сказано», — отметил он.

По его словам, в двух общежитиях живут около 80 человек. Дамбу прорвало внезапно, поэтому ЧП застало людей врасплох.

«Это быстро происходит. Они тупо не смогли бы ничего сделать. На полигоне только экскаваторы и бульдозеры. Напарник звонил сказал, что в два часа был звонок в МЧС. Люди спали, видимо, даже ничего не поняли. Четыре озера [из дамб] долбанули на поселок», — добавил он.

В ночь на 19 октября прорвало дамбу на реке Сейба в Красноярском крае. Волной смыло два общежития. Погибли 15 человек, еще 14 отвезли в больницы с различными травмами. По словам главы краевого кабмина Юрий Лапшин, дамба была построена кустарным способом с массой нарушений.