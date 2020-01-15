«Такие сообщения всегда проверяются». Орешкин — о сбоях в работе Росреестра
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заверил Life, что ведомство проводит проверку после сообщений СМИ о том, что Росреестр потерял часть базы данных владельцев московской недвижимости.
По данным издания, некоторые москвичи не смогли продлить разрешение на бесплатную парковку по месту проживания. Эти затруднения связали с неполадками в Едином государственном реестре недвижимости Росреестра. В СМИ появилась информация, что сбои возникли из-за того, что ведомство потеряло часть сведений о собственниках жилья.
«Любые такие сообщения мы всегда проверяем», — сказал министр.