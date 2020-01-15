По данным издания, некоторые москвичи не смогли продлить разрешение на бесплатную парковку по месту проживания. Эти затруднения связали с неполадками в Едином государственном реестре недвижимости Росреестра. В СМИ появилась информация, что сбои возникли из-за того, что ведомство потеряло часть сведений о собственниках жилья.

«Любые такие сообщения мы всегда проверяем», — сказал министр.