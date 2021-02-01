«Мне всегда казалось, что такие люди, как он, олицетворяют нашу страну», — признался депутат.

Он назвал Ланового великим артистом и великим гражданином, который действительно очень любил свою страну. По словам Толстого, очень хочется верить, что в России появятся другие великие актеры.

«Он тоже этого хотел бы», — добавил собеседник информагентства.