«Такие люди олицетворяют нашу страну». Петр Толстой — о Василии Лановом
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой выразил сожаление в связи со смертью актера Василия Ланового, который ушел из жизни на 88-м году. Парламентария процитировало РИА ФАН.
«Мне всегда казалось, что такие люди, как он, олицетворяют нашу страну», — признался депутат.
Он назвал Ланового великим артистом и великим гражданином, который действительно очень любил свою страну. По словам Толстого, очень хочется верить, что в России появятся другие великие актеры.
«Он тоже этого хотел бы», — добавил собеседник информагентства.