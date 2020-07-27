«Для верующих это не оскорбление, а печальная констатация факта, как низко падает человек, который является столь воинствующим атеистом», — заметил законодатель.

По его словам, это уголовное преступление, которое может вызвать общественный резонанс. Он назвал подростка негодяем и провокатором, которого нужно наказать.

По мнению Милонова, действия молодого человека могут спровоцировать столкновения и разжигание ненависти на религиозной почве.

«И такие действия в нашей стране должны очень жестко пресекаться», — подытожил собеседник информагентства.