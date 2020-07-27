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    27 июля 2020, 20:38

    «Такие действия должны очень жестко пресекаться». Милонов — о подростке, который прикурил от свечи в храме

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Виталий Милонов обсудил с ИА Nation News поступок читинского подростка, который прикурил от свечи в кафедральном соборе Казанской Божьей Матери.

    «Для верующих это не оскорбление, а печальная констатация факта, как низко падает человек, который является столь воинствующим атеистом», — заметил законодатель.

    По его словам, это уголовное преступление, которое может вызвать общественный резонанс. Он назвал подростка негодяем и провокатором, которого нужно наказать.

    По мнению Милонова, действия молодого человека могут спровоцировать столкновения и разжигание ненависти на религиозной почве.

    «И такие действия в нашей стране должны очень жестко пресекаться», — подытожил собеседник информагентства.

    Новости SMI.FM