«Такие действия должны очень жестко пресекаться». Милонов — о подростке, который прикурил от свечи в храме
Депутат Госдумы Виталий Милонов обсудил с ИА Nation News поступок читинского подростка, который прикурил от свечи в кафедральном соборе Казанской Божьей Матери.
«Для верующих это не оскорбление, а печальная констатация факта, как низко падает человек, который является столь воинствующим атеистом», — заметил законодатель.
По его словам, это уголовное преступление, которое может вызвать общественный резонанс. Он назвал подростка негодяем и провокатором, которого нужно наказать.
По мнению Милонова, действия молодого человека могут спровоцировать столкновения и разжигание ненависти на религиозной почве.
«И такие действия в нашей стране должны очень жестко пресекаться», — подытожил собеседник информагентства.