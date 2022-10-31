«Такая политика». Прекращение поставок смартфонов Huawei в Россию объяснили поведением инвесторов | 360°

Эксклюзив 31 октября 2022, 12:21 «Такая политика». Прекращение поставок смартфонов Huawei в Россию объяснили поведением инвесторов Политолог Дудчак: инвесторы могли заставить Huawei прекратить поставки смартфонов в Россию Unsplash

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Иностранные инвесторы, связанные с китайским брендом Huawei, могли повлиять на решение компании о прекращении поставок смартфонов в Россию, рассказал «360» экономист и политолог Александр Дудчак. По его словам, такой шаг не стоит расценивать как недружественный.

Специалист подчеркнул, что структура китайской компании достаточно сложная и с корпорацией связаны иностранные инвесторы. Они влияют на принимаемые Huawei решения.

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«Не знаю, можно ли назвать это китайской мудростью, но вот такая у них политика. Это не значит, что продукция Huawei пропадет с российских прилавков, — не пропадет», — рассказал Дудчак. Он добавил, что к возможному прекращению поставок гаджетов следует относиться спокойно.

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Ранее стало известно, что руководство Huawei задумалось о прекращении поставок гаджетов на российский рынок. Компания уже перестала поставлять не только смартфоны, но и телевизоры, планшеты и другую технику. По мнению специалистов, есть несколько вариантов ввоза продукции брендов, ушедших из России, — в их числе параллельный импорт.