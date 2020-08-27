«Так продолжаться не может!»: музыканты забили тревогу из-за долгого запрета на концерты
Видеообращение ведомствам промоутерские агентства публиковали на YouTube-канале международного музыкального форума Colisium. В сообщении говорится, что туризм и развлекательные организации вовсю работают, когда концертные залы пустуют.
Авторы ролика переживают за музыкальную индустрию, которой может прийти конец, если ничего не изменится. Они также потребовали в самое ближайшее время разработать варианты поэтапного открытия.
«Так продолжаться не может! Мы профессионалы! Мы умеем качественно и безопасно проводить мероприятия», — говорится в ролике.
В России концерты запретили весной из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ранее Министерство культуры заявило, что концерты возобновятся не раньше сентября. Однако в Москве концерты уже разрешили, но с рядом ограничений. Должна соблюдаться социальная дистанция, которая не позволяет собирать полные залы.
Накануне замглавы российского Минкульта Алла Манилова рассказала, что театральный сезон может открыться в сентябре, но при этом добавила, что «шахматной» рассадки зрителей не будет.