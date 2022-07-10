«Так понятнее русскому уху». ЛДПР предложила заменить термин «президент» на «правитель»

ЛДПР предложила заменить термин «президент» на «правитель». Замену, по мнению партии, нужно произвести, пока иностранное слово окончательно не укоренилось в России.

В пресс-службе думской фракции ЛДПР рассказали, что слово «президент» всегда их смущало, потому что этот термин в значении главы исполнительной власти начали использовать в США, а позже он начал расползаться по всему миру, написало РИА «Новости».

«В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание „глава государства“ или слово „правитель“. И то и другое понятнее русскому уху», — заявили в пресс-службе.

В ЛДПР напомнили, что предлагали этот тезис в числе поправок к Конституции РФ, но его не учли.

Говоря об исторических мерках, следует помнить, что инаугурация Бориса Ельцина в качестве первого президента России состоялась еще в июле 1991 года.