«Так чисто, что перегородок не видно»: ученики школы в Елабуге пожаловались на туалет без дверей

Туалет без перегородок и дверей возмутил учеников одной из школ в Елабуге. Фото помещения с тремя унитазами без кабинок опубликовал в Сети один из школьников.

Туалет на снимке напоминает санузел, на который можно было, возможно, наткнуться на вокзале в прошлом веке. Пользователи согласились, что увидеть такое в школе в 2021 году, кажется как минимум странным.

«Так чисто, что аж перегородок не видно, или они такие тонкие?» — с иронией поинтересовался автор фото.

Ученики другой школы заметили, что это еще в принципе нормальный вариант, если бы унитазы отгородили перегородками, потому что у них в учебном заведении унитазы без сидений и грязные.

Кто-то ударился в воспоминания и рассказал, что в 90-е в школах тоже были такие туалеты. Некоторые пользователи не увидели в этом ничего забавного и посоветовали обращаться в Роспотребнадзор, потому что в туалете налицо нарушение норм санпина.

Руководство школы пока на этот пост никак не отреагировало.