Эксклюзив 25 января 2023, 23:23 Тайны истории фамилии и не только. Ксения Шойгу ответила на вопросы студентов «Авангарда» Глава проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу в центре «Авангард» ответила на вопросы студентов Телеканал «360»

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Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» 25 января принимал гостей — впервые с визитом приехала президент Федерации триатлона России, руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу. Она ответила на вопросы студентов, которые приехали в «Авангард» на пятидневные учебные сборы. Ксения Шойгу рассказала 360, что больше всего ей понравился вопрос про ее фамилию.

«Сегодня, 25 января, здесь в „Авангарде“ 1510 человек. Эти ребята — студенты выпускных курсов колледжей Москвы», — рассказала изданию директор учебно-методического центра Дарья Борисова.

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Учебные сборы позволяют студентам освоить специальные знания и навыки в подготовке к военной службе, окунуться в романтику военных сборов. Курсанты проходят тактическую, огневую, техническую, военно-медицинскую, физическую подготовку, а также знакомятся с радиационной, химической, биологической защитой и строевой подготовкой.

В актовом зале курсанты задавали вопросы инструкторам и вожатым. Директор центра призналась, что самый частый из них — про перловку.

«Это боль. Я думаю выпустить книгу и опубликовать ее на своем Telegram-канале — „1000 и 1 рецепт блюд из перловки“. Я не понимаю, чем она так не угодила, потому что она реально вкусная», — посмеялась Борисова.

Ксения Шойгу приехала в «Авангард» впервые, что удивило всех. Директор призналась, что это нужно исправлять.

«Это недоработка, абсолютно точно. Мы уже поняли, что эти встречи нужно проводить чаще. Поэтому как только мы возобновим приезд в „Авангард“ школьников, Ксения Сергеевна обещала приехать еще раз. Я ее на слове поймала. Ей у нас понравилось, ребятам встреча тоже понравилась — она прошла позитивно, динамично», — отметила Борисова.

Телеканал «360»

В рамках проекта «Обратная сторона звезды» Шойгу ответила на вопросы курсантов. Один из студентов решился на просьбу пожать руку гостье, на что получил согласие Ксении. Также президента Федерации триатлона спросили, что нужно делать, чтобы начать заниматься этим видом спорта.

«Начать бегать и начать ездить на велосипеде нужно, для того чтобы заниматься триатлоном. Для каждого рекомендации могут быть разные», — с улыбкой ответила Шойгу.

Ксения Шойгу рассказала, что ей все очень понравилось в «Авангарде» и она планирует перенять этот опыт для «Лиги героев».

«Мы осмотрели все с командой, так как нам необходимо, чтобы в Кронштадте было все именно так, только на морскую тематику. Следовательно, смотрели все — как устроено, как делается. Мне очень понравились инструкторы <…> Больше всего понравился вопрос о происхождении моей фамилии, так как это достаточно увлекательная история. Нас редко спрашивают о ней, а всегда очень интересно про нее рассказывать», — призналась руководитель проекта «Лига героев».