Юрист рассказал, как ловят собственников, тайно сдающих жилье

Собственникам, которые не регистрируют доход от сдачи в аренду жилья, грозят крупные штрафы. Однако перспективы быть пойманным довольно туманны. Сотрудники налоговой инспекции не ходят по домам и не отлавливают арендаторов, рассказал «Прайму» адвокат Олег Сухов.

По словам юриста, поимкой теневых арендодателей должны заниматься участковые. Они могут составить акт о том, что в квартире живут арендаторы, ознакомиться с договором найма, взять «письменные объяснения в подтверждении платной аренды недвижимости».

С этими материалами полицейские обращаются в налоговую или другие органы власти, заявил юрист.

Налоговая может запросить договор найма в Росреестре. Там документ должны регистрировать, если срок аренды превышает один год.

Также налоговые инспекторы могут проверить банковские счета, на которые ежемесячно поступают одни и те же суммы от одних и тех же плательщиков. Тогда и получателей, и плательщиков попросят объяснить назначение платежей.

Налог от сдачи квартиры в аренду составляет 13%. Если нарушителя поймают, то взыщут налоги за три последних года аренды, а также выпишут штраф — 20% от суммы задолженности.