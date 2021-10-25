Тайник с заряженным гранатометом и тротиловыми шашками нашли под Красноярском

Три тротиловые шашки и заряженный гранатомет РПГ-18 нашли в лесу Козульского района Красноярского края. Схрон находился недалеко от железнодорожной станции.

Об обнаружении тайника вблизи платформы Бадаложная сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По его словам, по данному факту идет проверка.

В региональном главке МВД эти данные официально не прокомментировали.

РПГ-18 или «Муха» была принята на вооружение в СССР в 1972 году. При попадании под прямым углом граната, выпущенная из этого устройства, может пробивать 300-миллиметровую броню.

Этот гранатомет создавался для поражения укреплений и бронированных целей противника, а также для ликвидации живой силы в сооружениях городского типа и легких укрытиях. «Муха» представляет оружие одноразового применения.