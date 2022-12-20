Общество 20 декабря 2022, 18:16 Тайник с танковыми снарядами нашли в Херсонской области МВД сообщило об обнаружении тайника с танковыми снарядами на окраине Новой Каховки Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Тайник с двумя кумулятивными и 12 осколочно-фугасными танковыми снарядами обнаружили в Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Схрон с боеприпасами разместили рядом с разрушенной газозаправочной станцией на окраине Новой Каховки.

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«Полицейские обнаружили схрон с 14 пороховыми выстрелами калибра 125 миллиметров, два кумулятивными танковыми снарядами и 12 осколочно-фугасными снарядами», — уточнили в ведомстве.

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Правоохранители изъяли боеприпасы и передали их российским военнослужащим.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы подразделений «Бобр» и «Ахмат» обнаружили сотни тайников с оружием в Херсонской и Запорожской областях.

В ноябре стало известно, что российские военные вскрыли тайник ВСУ с десятками контактных противодесантных мин ПДМ-1М в пригороде Энергодара. Вероятно, боеприпасы готовили для минирования населенных пунктов Запорожской области.