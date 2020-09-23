Тайник с оружием нашли неподалеку от колонии сбежавших заключенных в Дагестане. Фото

Рядом с дагестанской колонией, откуда сбежали шесть заключенных, нашли тайник с оружием. Есть версия, что схрон предназначался для беглецов.

Укрытие с оружием обнаружили недалеко от колонии в Шамхале. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Осужденные сбежали из колонии ИК-2 в Дагестане во вторник. По неподтвержденным данным, они планировали побег в течение года, для этого преступники сделали тоннель. Полиция установила личности сбежавших: 31-летний Рашид Аминов, 21-летний Магомед Абдулакадиров, 30-летние Шамиль Бойматов и Махмадрасул Машрабов, 22-летний Нажмудин Ахмеднабиев и Магди Мириев. Четверых из них осудили за наркотические преступления, еще двоих — за убийства.

Ориентировки на беглецов разосланы по всем ближайшим постам. Резервные группы преследования начали поиски по горячим следам.

Известно, что на сотрудников колонии уже завели уголовное дело. Адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Коломиец в беседе с «360» объяснил, что в местах лишения свободы есть две зоны: жилая и промышленная. В промышленной зоне гораздо проще сделать подкоп и незаметно уйти.