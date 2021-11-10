Умер художник мультфильма «Тайна третьей планеты» Дмитрий Куликов

Российский художник-аниматор Дмитрий Куликов умер в возрасте 75 лет в минувший вторник, 9 ноября. Об этом говорится в сообщении Союза кинематографистов России.

Работы Дмитрия Куликова известны всем. Именно он создал неповторимые образы в мультфильме «Тайна третьей планеты» по книге Кира Булычева про Алису Селезневу. Среди других его работ мультфильмы «Про Сидорова Вову», «Икар и мудрецы», «Лиса Патрикеевна».

На студии «Союзмультфильм» Дмитрий Куликов работал с 1974 года. Его работы всегда отличало неповторимое мастерство, поэтому его приглашали для сотрудничества анимационные студии Польши, Литвы и Франции.

Менее известны, но от этого не менее талантливы получались у художника карикатуры. В 1973 году он получил премию международной выставки «Сатира в борьбе за мир». В Союзе кинематографистов России назвали Дмитрия Куликова талантливым художником и светлым человеком.