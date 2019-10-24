Тайна синего бака из Ивантеевки. Ставим эксперимент по сортировке мусора

Вы сортируете мусор? А уверены, что делаете это правильно? «360» в рамках эксперимента вместе с экологом понаблюдал за людьми, а потом рассмотрел содержимое их мусорных пакетов. Теперь рассказываем, как сортировать мусор правильно.

С утра съемочная группа «360» дежурила с экологом у контейнерной площадки в Ивантеевке. Первый же человек пришел с одним пакетом, который выбросил в серый бак. Следующий — тоже. И так поступили все. Не нашлось ни одного человека, который отправил бы отходы в синий бак. Эколог, увидев содержимое пакетов, пришел в ужас.

Источник фото: телеканал «360»

Рассмотрев чужой мусор, выяснили, что можно было отсортировать и отправить в синий бак. Это, например, — деревянные палочки, полистирольный пакет, картон. А чтобы понять, что можно выбросить в синий бак, нужно найти на упаковке специальный значок.

«Экологическую маркировку вы увидите на любой упаковке, если ее покрутить», — отметила эколог Инна Бабенко.

Источник фото: телеканал «360»

На сером и синем контейнерах также есть списки с указанием, что можно и что нельзя выбрасывать. В синий бак идут только бумага, пластик, стекло и железо. Все остальное — в серый. Но, покопавшись в чужом мусоре, эколог пришла к выводу, что большую часть отходов можно было отправить в синий бак и переработать.

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Многие считают, что толку от сортировки нет: мол, все равно все окажется в одной куче. Но съемочная группа «360» довела эксперимент до конца: дождалась, когда начнется утренняя уборка контейнеров, и за синим баком приедет синий грузовик, и поехала за ним. Из Ивантеевки он отправился в соседний город — на окраине Пушкино находится сортировочный центр. Машину взвесили — чуть больше 16 тонн. Снова проверили, сколько из этого реально отправится на переработку: сразу же обнаружилось огромное количество пластика, а среди него и пищевые отходы, которые должны были оказаться в сером баке.

Источник фото: телеканал «360»

«Нашли явные пищевые остатки. Также выбросили строительный мусор, но нельзя строительные отходы отправлять в синий бак», — подчеркнула Инна Бабенко.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Инны, четверть привезенного мусора должна была оказаться в сером баке. Часть на заводе все-таки отсортируют, но многое придется выбросить — например, закрытые бутылки с кефиром. Человек думал, что, выкинув их в синий бак, сделал хорошее дело, но на самом деле остатки пищи загрязнят все вокруг. Так что не зря призывают откручивать крышки, мыть тару и сминать ее. Действуйте по этой инструкции — только она поможет беречь природу.