Таймураз Тускаев стал врио главы Северной Осетии
Временно исполняющим обязанности главы республики Северная Осетия — Алания стал Таймураз Тускаев, передает ИА Nation News.
По данным информагентства, Тускаев возглавит республику на время отпуска Вячеслава Битарова, который продлится до 31 января.
Накануне спикер южноосетинского парламента Алан Тадтаев рассказал, что в ближайшее время Цхинвал подпишет с Владикавказом соглашение о межпарламентской деятельности, работа над которым шла десять лет.
«В этом соглашении содержатся очень значимые для обеих сторон пункты, которые открывают широкий простор для интеграции», — обратил внимание законодатель.