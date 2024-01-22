Общество 22 января 2024, 13:32 Тайбэйский университет: сидячая работа повышает риск смерти от инфаркта

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Ученые из Тайбэйского медицинского университета (Тайвань) рассказали о негативных последствиях сидячей работы. Результаты соответствующего исследования опубликовал RidLife.ru.

Специалисты проанализировали данные мужчин и женщин, средний возраст которых составил 39 лет. Выяснилось, что недостаток физической активности во время трудовой деятельности повышает риск внезапной смерти от инфаркта или инсульта.

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Избежать проблем со здоровьем помогут частые перерывы. Это время лучше потратить на прогулку или зарядку, добавил сайт «Дни.ру».