Таяние льдов в России изменилось из-за аномально теплой погоды

По словам метеорологов, большая часть европейской России перенесла мягкую, но влажную зиму. В некоторых регионах устойчивый снежный покров почти не образовался, а реки заледенели неравномерно.

Эксперты предположили, что из-за таких погодных условий ледяной покров с водоемов сойдет раньше, чем обычно. Льда уже нет на Верхней и Нижней Волге, Верхней и Средней Оке, на Дону, Верхнем и Среднем Днепре и его притоках и на Западной Двине.

Раннее таяние избавит регионы от большого разлива рек и озер. По прогнозам синоптиков, уровень воды окажется ниже привычного. Однако в озере Ильмень он может достичь опасных отметок из-за значительного количества осадков зимой.