Фото дня: Reuters подловил пациентов ковид-госпиталя Москвы за занятиями тай-чи

Журналисты застали пациентов московского коронавирусного госпиталя, который размещен в ледовом дворце в Крылатском, за занятием гимнастикой. Reuters присвоило снимку статус фото дня.

Фотографию опубликовал Telegram-канал «Пул № 3». Под ней указано, что проходящие лечение от COVID-19 занимаются тай-чи. Это оздоровительная гимнастика, главной идеей которой является достижение физического и духовного равновесия.

Ледовый дворец «Крылатское» переоборудовали во временный госпиталь для коронавирусных больных в мае 2020 года. Когда заболеваемость пошла на спад, его законсервировали, но в связи с ростом случаев COVID-19 в октябре больницу снова открыли.

В Подмосковье решили сократить число коек для больных ковидом из-за улучшения ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией.

Москва с 22 января снимет часть введенных на фоне пандемии ограничений. По-прежнему действует безопасный регламент работы общепита, развлекательных заведений, удаленка для трети сотрудников столичных компаний и домашний режим для горожан старше 65 лет.