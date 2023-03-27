27 марта 2023, 14:17
Таинственное черное дымовое кольцо появилось в московском небе
Появилось видео с таинственным черным дымовым кольцом в небе над Строгином
Таинственное черное дымовое кольцо появилось в небе над Строгином днем в понедельник, 27 марта. Видео оказалось в распоряжении «360».
На кадрах видно, как огромное кольцо из черного дыма медленно поднимается в небо. Что конкретно послужило причиной, на данный момент неизвестно.
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По словам местных жителей, перед появлением кольца они слышали похожий на хлопок звук.
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