Тагильского школьника затравили в соцсетях. Его мать добилась блокировки группы

В Нижнем Тагиле в группе во «ВКонтакте» травили школьников и угрожали насилием. Мама одного из них Юлия рассказала «360», что долго боролась за справедливость. Но дело возбуждать не стали, а сообщество заблокировали только через несколько дней.

«23 января я вернулась домой, смотрю, у меня старший ребенок, которому 13 лет, ну, как-то он неадекватно что ли себя ведет, нервничает по любому поводу. Что-то смотрю, даже ревет, вроде как. Я ему говорю: „Что с тобой случилось?“ Он говорит: „Ты вообще в группу во ‚ВКонтакте‘ заходила?“» — рассказала женщина.

Он открыл и показал ей группу «ВГМК». Там было фото ее сына с подписью: «Ходячее быдло. Стоит одну копейку. Увидите его, влепить ему как следует».

«Я возмутилась, полистала ленту, а в этой группе какой-то кошмар. Девчонки 12-13 лет, которых якобы продают за два рубля, за одну копейку. 25 лайков — и они вроде как выписывают там дают номер телефона и адрес. Ну, группа вообще какая-то не здоровая», — вспомнила собеседница.

Она сразу же написала администратору сообщества и попросила удалить фотографию сына в течение 10 минут или, в противном случае, будет подано заявление в полицию. Он ничего ей не ответил, но опубликовал скриншот переписки в общий чат. В группе на тот момент было 6300 подписчиков.

«Они начали стебаться снова над моим сыном и надо мной в том числе, говоря о том, что, да сколько вас тут было таких, которые пытались закрыть группу. В общем, тут будем творить, что хотим, и за это нам ничего не будет», — рассказала Юлия.

Мама затравленного ребенка решила посоветоваться с классным руководителем, как быть в такой ситуации. Но учительница лишь дала номер завуча и сама разбираться не стала. Та пообещала провести беседы. Тогда Юлия поняла, что нужно идти в полицию и написала заявление. В ПДН ее спросили, почему она просто не может не давать ребенку возможность заходить в соцсеть.

«Заявление приняли. Через неделю инспектор попросила ID администратора группы. <…> Потом они позвонили и сказали, что нашли девочку, которая написала пост про сына. Попросили прийти в отделение за постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела — девочке 12 лет», — возмутилась женщина.

Он добавила, что получается интересная ситуация, что до 14 лет дети могут творить, что хотят. Собеседница отметила, что все активно начали работать над этой проблемой после огласки в региональных СМИ.

«В подразделении отдела полиции по делам несовершеннолетних проведена проверка, в ходе которой установлена девочка, написавшая пост. Она призналась, что написала, разозлившись на бывшего одноклассника, который и сам не раз оскорблял ее и других подростков», — сообщила «360» специалист пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское», майор внутренней службы Элина Балуца.

Инспекторы проведут с подростками беседы и обратятся в соцсеть, чтобы установить владельца канала. Уголовное дело возбуждать не стали из-за отсутствия состава.

Во «Вконтакте» сообщили «360», что группу уже заблокировали и напомнили, что подобный контент у них запрещено публиковать.

«Данное сообщество заблокировано за оскорбления и травлю пользователей. Профили и сообщества „ВКонтакте“ — не место для травли. Мы запрещаем формировать на нашей платформе комьюнити и продвигать организации, которые распространяют идеологию вражды, насилия, преследования людей и вмешательства в чужую частную жизнь», — сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Представители отметили, что жалобы на подобный контент — «самый быстрый и эффективный» способ сообщить о противоправном контенте. Для этого нужно нажать на кнопку «Пожаловаться». Также можно обратиться в службу поддержки.