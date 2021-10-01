Таджикского блогера арестовали на 10 суток после провокационной съемки на фоне храма в Москве

Блогера Руслана Бобиева арестовали на 10 суток после съемки с девушкой на фоне храма в Москве. Помимо этого ему нужно будет выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

В отношении Бобиева были составлены протоколы о сопротивлении полиции при задержании и о нарушении иностранным гражданином правил въезда в РФ или режима пребывания. За эти нарушения его приговорили к такому наказанию. Также его ждет депортация, сообщил Telegram-канал Mash.

Накануне он принес извинения за случившееся, а сегодня сам выразил желание, чтобы его выслали из страны.

«Просто депортируйте меня отсюда, чтоб я больше сюда не приехал», — сказал он.

Его подругу Анастасию Чистову, которая участвовала в съемках, тоже задержали на 10 суток. Помимо сопротивления при задержании, ей также вменяется административная статья о незаконном ношении формы.

По данным РИА ФАН, в полицию из-за фотосессии блогера обратились постояльцы храма, которые посчитали, что действия Бобиева связаны с богохульством.