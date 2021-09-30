Таджикский блогер извинился за пошлую съемку на фоне храма в Москве

Блогер Руслан Бобиев после задержания за провокационные съемки на фоне храма Василия Блаженного извинился за эти снимки. Обращение пранкера опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам Бобиева, к административной ответственности за пранки его привлекали и раньше. Сейчас он нигде не работает, только снимает видео для своего блога в Instagram, там у него было 100 тысяч подписчиков, но после публикации последних фото, на которых он имитирует оральный секс с девушкой, одетой в куртку с надписью «Полиция», страницу заблокировали.

«Фоткался возле храма. Я извиняюсь, я искренне извиняюсь, я никогда так больше не буду делать, я клянусь», — сказал блогер.

По данным Mash, теперь Бобиева ждет депортация из России.

Ранее скриншоты публикаций блогера опубликовала у себя в Telegram журналистка Юлия Витязева. Она уточнила, что, судя по информации в соцсетях, пранкер окончил школу в Таджикистане. Вероятно, туда и отправится Бобиев за снимки, которые он подписал «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить».