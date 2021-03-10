Таджикская диаспора заступались за певицу Manizha

Певица Маnizhа, которая представит Россию на конкурсе Евровидение, имеет полное право называть себя россиянкой. Об этом изданию «Подъем» заявил общественный деятель, экс-глава Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов.

Давлатов отметил, что Manizha выросла в Москве, и русский язык для нее такой же родной, как таджикский.

«Ее родители — чисто советские люди, где не было русскости, таджикскости», — сказал он.

Общественник предположил, что те, кто недоволен таким выбором, просто завидуют.

«Сейчас у таджиков имидж такой, что кто-то ехидничает, издевается. Может, зависть у людей, что вот, таджичка — и смогла выиграть такой конкурс», — указал он.

Manizha выиграла национальный отбор на Евровидение-2021. По результатам зрительского голосования российско-таджикская артистка обошла двух других кандидатов — дуэт «2Маши» и группу Therr Maitz. Певица выступит на международном конкурсе с композицией Russian Woman. Однако многие пользователи начали оставлять негативные комментарии под видео с отбора и даже потребовали заменить певицу. Музыкальные критики ранее в беседе с «360» высказали разные мнения по этому поводу.