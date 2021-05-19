Таджикистан начал готовиться к сентябрьскому визиту Путина

В Таджикистане начали готовиться к визиту президента России Владимира Путина, который посетит Душанбе в начале сентября. Об этом глава таджикистанского МИД Сироджиддин Мухриддин заявил в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщило РИА «Новости».

Подготовка и проведение официального визита лидера РФ в Душанбе в этом году является главным событием двусторонней повестки, отметил глава МИД Таджикистана.

«Он (визит Путина — прим. ред.) намечен на вторую декаду сентября», — сказал Мухриддин.

Программа визита уже прорабатывается правительствами обеих стран, и в том числе по линии министерств иностранных дел. В ходе переговоров с Лавровым этому вопросу сегодня уделят особое внимание, отметил глава дипведомства.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ранее 8 мая совершил визит в Москву, где встретился с Путиным. Лидеры обсуждали ситуацию на киргизско-таджикской границе, где в конце апреля произошли военные столкновения. Главы государств также приняли участие в параде Победы на Красной площади.