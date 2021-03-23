Таджик приехал в Россию работать грузчиком, а через два года купил квартиру

Выходец из Таджикистана Фарид Чакабоев прошел путь от грузчика до успешного бизнесмена. Он приехал в Москву в 2003 году и вслед за братом устроился на склад. Матери он поклялся купить квартиру и спустя два года сдержал обещание. Об этом Чакабоев рассказал проекту RT «Урюк и клюква», посвященному жизни мигрантов в России.

Секрет заработка, по словам собеседника, кроется в том, чтобы «сократить затраты и попытаться увеличивать прибыль».

На момент приезда в Россию Фариду было 18 лет. Он выходил на подработки и экономил на еде — на день у него был «Доширак» и полбатона или небольшой пакет кефира и две ватрушки.

Понимая фарси, Фарид стал посредником между арабскими и еврейскими продавцами. А также придумал, как сбыть лосьоны для бритья, у которых вода повредила упаковку. Их продали в составе подарочных наборов.

Первым крупным проектом бизнесмена стало распространение сим-карт. Операторы платили за подключение новых абонентов и переводили процент от поступающих платежей.

«Я начал работать, ездить по всем регионам, распространять эти сим-карты, находить людей, которые бы их распространяли. Чаще всего это были те, кто продает сухофрукты», — рассказал Чакабоев.

В 2017 году его месячный доход доходил до 700 тысяч рублей.