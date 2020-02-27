Эксперт по этикету напомнил о табу в общественном транспорте

В первую очередь, эксперт по этикету призвала отказаться от еды с сильным запахом. Съесть курицу или яйца она предложила в ресторане, а на своем месте предложила перекусить сухим печеньем, фруктами или бутербродом с сыром. Кроме того, она призвала не лузгать в транспорте семечки.

Недопустимым Холгова назвала фильмы и музыку без наушников.

«Дело ведь не в громкости: если 30 человек одновременно включат каждый свою „бубнилку“ — у одного Шакира, у другого Круг, окружающие просто сойдут с ума», — объяснила эксперт.

Дурным тоном в транспорте она назвала разговоры по телефону и сон в нижнем белье. Спать в поезде следует в спортивном костюме либо закрытой пижаме, чтобы сползшие одеяло или простынь не доставили дискомфорта окружающим.

Она напомнила, что необходимо контролировать во время поездки детей. Они не должны создавать неудобства для других пассажиров.

Также она отметила, что высокие люди должны помогать пассажирам маленького роста с ручной кладью.

В случае, если пассажиру у окна потребовалось выйти в туалет, а его сосед спит, позволяется, извинившись, протиснуться к выходу.

«Забываем про спинку впереди стоящего кресла, — отметила Холгова. — Не трогаем ее, не стучим. <…> о вашем присутствии за его [впереди сидящего пассажира] спиной он даже не должен догадываться».

В случае, если кто-то поет, плачет или кричит, разбираться с этим самому не следует — нужно позвать бортпроводника.