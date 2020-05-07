Табличку с тремя ошибками установили в Челябинске ко Дню Победы
Арт-композицию уже убрали, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
«Элемент, в которых выявлены ошибки, демонтирован с клумбы. Он будет проверен, все ошибки будут в обязательном порядке исправлены», — подчеркнули местные власти.
Объект поставили на клумбе в Калининском районе Челябинска недалеко от цирка, уточнили в паблике «Наш Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».
Среди цветов стояла звезда с цифрами «1945», а рядом — деревянная табличка с цитатой из песни Булата Окуджавы «Одна победа».
«Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим», — так выглядит оригинальная фраза. Однако в надписи на композиции забыли поставить дефис, запятую и вписали лишний мягкий знак.
В пресс-службе администрации Челябинска заметили, что после исправления всех ошибок подрядчик вернет арт-объект на место. Власти не принимали данные работы до установки элемента.