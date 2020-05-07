Табличку с тремя ошибками установили в Челябинске ко Дню Победы

В Челябинске появилась композиция, посвященная Дню Победы. Табличку установили на клубе в центре города, допустив в ней несколько ошибок. Объект демонтируют, чтобы исправить допущенную оплошность.

Арт-композицию уже убрали, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Элемент, в которых выявлены ошибки, демонтирован с клумбы. Он будет проверен, все ошибки будут в обязательном порядке исправлены», — подчеркнули местные власти.

Объект поставили на клумбе в Калининском районе Челябинска недалеко от цирка, уточнили в паблике «Наш Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник фото: «ВКонтакте»

Среди цветов стояла звезда с цифрами «1945», а рядом — деревянная табличка с цитатой из песни Булата Окуджавы «Одна победа».

«Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим», — так выглядит оригинальная фраза. Однако в надписи на композиции забыли поставить дефис, запятую и вписали лишний мягкий знак.

В пресс-службе администрации Челябинска заметили, что после исправления всех ошибок подрядчик вернет арт-объект на место. Власти не принимали данные работы до установки элемента.