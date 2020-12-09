Таблички с адресом начали устанавливать на все дома Екатеринбурга

Отмечается, что обеспечивать дома такими вывесками должны управляющие компании или хозяева недвижимости. В последнем случае речь идет о частных домах. Представители мэрии пообещали помочь тем, у кого нет денег на таблички.

Начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин заявил, что власти города помогут и управляющим компаниям.

«Хотелось бы обратиться к гражданам, понять сложность и важность этого мероприятия, помочь нам установить эти таблички ну или по возможности не препятствовать», — обратился к местным жителям он.

Таблички решили установить в преддверии всероссийской переписи населения. Без указателей специалисты могут заблудиться во время обхода квартир и домов.