Общество 19 февраля 2024, 18:14 Таблички «Последнего адреса» продолжат демонтировать в Москве Депутат МГД Круглов: в Москве уберут таблички проекта «Последний адрес» Maksim Konstantinov/Global Look Press

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С фасадов домов продолжат убирать таблички с именами репрессированных в первой половине XX века москвичей. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Максим Круглов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что получил ответ из столичной мэрии на просьбу вернуть мемориальные доски на место.

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«Если коротко, таблички продолжат демонтировать, так как они „не увековечивают память выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры“», — пояснил политик.

Он также назвал большой трагедией для страны отсутствие общественно-политической оценки сталинского периода. Помимо этого, Круглов пообещал продолжить борьбу за акцию «Последний адрес».

Ранее депутат заявлял о полученных отписках от правоохранительных органов и властей столицы в ответ на запросы по поводу причин демонтажа табличек. По его словам, такая ситуация не соответствует концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.