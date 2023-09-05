Эксклюзив 05 сентября 2023, 14:28 Табачный вопрос. Перейдут ли россияне на контрафакт, если сигареты сильно подорожают Экономист Кульбака: рост цен на сигареты вряд ли снизит число курильщиков

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Две трети россиян могут перейти на нелегальный табак в случае подорожания сигарет, показало исследование холдинга Romir. При повышении их стоимости на 30% рассматривать покупку нелегальной продукции будут практически 70% опрошенных. При этом, согласно исследованию, уже треть опрошенных курит откровенную подделку с нарушением качества или вкуса. Традиционным оппонентом курильщиков выступает Минздрав. В прошлом месяце министерство предложило увеличить налоги на сигареты дороже 200 рублей, а прибыль направить на борьбу с гепатитом С. Однако, по мнению аналитиков и экономистов, с которыми пообщался «360», рост цен на сигареты не снизит их употребление.

Экономист, аналитик Николай Кульбака не исключил, что подорожание сигарет приведет к росту популярности контрафакта, а откажутся от табака только те, кто лишь собирался начать курить.

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«Через запреты на курение в общественных местах, повышение акцизов проходили и проходят почти все развитые страны. <…> Скорее всего, россиянам сложнее будет начинать курить, но те, кто курят, продолжат, а при возможности перейдут на контрафакт. Хотя, вероятнее всего, когда он появится в магазинах, они не будут даже разбираться, контрафакт ли это», — предположил Кульбака.

По его словам, это уменьшит доходы бюджета, станет «больше серых схем и серого рынка». Остановить курильщиков может только недоступность контрафакта.

Исследование Romir показало также, что в последние месяцы более четверти россиян покупали сигареты по цене ниже минимальной — 119 рублей. Продукция дороже 200 рублей не так уж популярна. Однако те, кто привык к сигаретам определенного качества, скорее всего, продолжат выбирать их, особенно если альтернативу будет нелегко достать, считает Кульбака.

«Если сигареты будут соответствовать тому качеству, к которому люди привыкли, то где произвели, будет абсолютно неважно. Главный вопрос — где покупать», — отметил он.

Экономист, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев в беседе с «360» подтвердил, что курильщикам будет в любом случае сложно отказаться от табака. Потоки контрафакта также будут, и их «придется пресекать».

«Теоретически это может привести к снижению поступлений в бюджет или ухудшению качества продукции», — заметил он.

С другой стороны, по словам Корнеева, есть эффективные методы борьбы с контрафактом — например, маркировка по программе «Честный знак», QR-коды для определения легальности продукции. Это позволит контролирующим органам определять, соответствует ли та или иная продукция правилам ввоза и торговли. При этом Валерий Корнеев признал, что на 100% избежать контрабанды и контрафакта не получится.