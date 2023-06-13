Общество 13 июня 2023, 19:18 Табачный эксперт Королев рассказал, что сигареты могут подорожать из-за нового закона о госрегулировании рынка

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Президент России Владимир Путин подписал закон госрегулирования табачного рынка, и это может привести к повышению цен на сигареты. Об этом «Ридусу» рассказал главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев.

По его словам, из-за нового закона определится развитие табачного бизнеса на ближайшие несколько лет. Речь идет о введении лицензий, учете и ввозе сырья и другом. И, в частности, это приведет к подорожанию самых популярных марок.

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«Все это будет переложено на плечи потребителя, то есть войдет в розничную цену, но это не случится одномоментно. На фоне принятой индексации акцизов по 5–10% в год это может оказаться не очень заметно», — сказал Максим Королев.

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