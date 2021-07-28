Табачные компании ответили на слухи о риске дефицита сигарет в России

Риска для остановки производства табачной продукции в России нет. В настоящий момент на складах достаточно сырья. Об этом сообщил вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» (PMI, Marlboro, Parliament) в России Сергей Слипченко.

«Непосредственного риска остановки производства прямо сейчас нет. Мы рассчитываем на диалог с соответствующими органами власти для поиска совместного решения сложившейся ситуации, поскольку заменить поставки требуемых сортов табака поставками из других стран будет невозможно, а это может привести к полной остановке производства», — сказал Слипченко в беседе с РБК.

Он заявил, что найденная в табачном сырье многоядная муха-горбатка (стала формальной причиной временных ограничений Россельхознадзора — прим. ред.) не является характерной для табачного сырья. Собеседник издания отметил, что его компания делает тщательную фитосанитарную обработку и осуществляет контроль в отношении табака по всем поставкам. В том числе проверяются склады для хранения сырья.

Директор по работе с органами государственной власти JTI (Winston, Camel) в России Василий Груздев считает, что с регуляторами надо конструктивно разговаривать. Только так можно добиться бесперебойных поставок табачного сырья и соблюдения разумных фитосанитарных требований.

Ранее 28 июля газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо исполнительного директора совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуарда Воронцова к премьер-министру Михаилу Мишустину сообщила, что из-за новых ограничений Россельхознадзора на ввоз табачного сырья из нескольких стран крупнейшие российских производители сигарет могут приостановить выпуск продуктов.