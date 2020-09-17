Табачные компании назвали цены на сигареты после повышения акциза

Ставки акцизов на табачную продукцию предложили повысить в России на 20%. Если это произойдет, то одна пачка сигарет станет стоить дороже в среднем на 20 рублей. Об этом заявили производители подобных товаров.

«Увеличение ставок акциза на 20% в 2021 году повлечет за собой рост розничных цен в среднем не меньше 20 рублей за пачку», — привело РИА «Новости» слова руководителя «БАТ России» по связям с госорганами Олега Барвина.

В свою очередь, директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев отметил, что с повышением ставки акциза стоимость сигарет выросла с 25 до 120 рублей. Это произошло за период с 2010 по 2020 год.

«Повышение в 2021 году ставок акцизов на 20% приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей до 140 рублей», — заявил он.

После повышения акциза легальные сигареты вырастут в цене, из-за чего будет сильнее развиваться нелегальный рынок. Так считает директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова.

«Сегодня потребитель делает сознательный выбор в пользу сигарет, произведенных в Белоруссии, Армении и Казахстане, которые можно купить за 50 рублей. Эта тенденция будет укрепляться ввиду дальнейшего увеличения разрыва в цене между продукцией», — пояснила она.

Ранее Минфин предложил в 2021 году повысить ставку акциза на табачную продукцию вместо четырех на 20%. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, пока такая инициатива только обсуждается.