Табачному рынку в России предложили сменить основной регулятор

У табачного рынка в России может поменяться основной регулятор. Организация «Опора России» попросила премьер-министра Михаила Мишустина передать эти полномочия от Минсельхоза к Минпромторгу, оставив фискальные функции у Минфина. Об этом написала газета «Коммерсант».

Авторы инициативы считают, что это позволит замкнуть в одном органе власти все экономические аспекты регулирования рынка, а также снять излишние запреты на торговлю табаком с малоформатной розницы.

Обращение также подписал президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. Он объяснил, что Минсельхоз не очень активно занимается табачным рынком. Все дело в том, что табак в России не растет. Минпромторг курирует развитие небольших форматов торговли, которые во многих странах выступают ключевым каналом сбыта табака. Тем не менее в России возможности малого и среднего бизнеса в реализации продукции ограничены.

В пресс-службе правительства сообщили изданию, что письмо направлено в Минсельхоз, Минфин и Минпромторг. В Минсельхозе уже заявили, что оснований для передачи полномочий нет, так как ведомство ведет конструктивное обсуждение всех актуальных вопросов в отрасли.

С 28 января в России нельзя купить в интернете кальяны и никотинсодержащую продукцию, включая стики. Теперь их можно приобрести только в стационарных магазинах.