Табачная компания Philip Morris решила уйти из России

Табачная компания Philip Morris International (PMI) решила уйти с российского рынка. Сигареты могут пропасть с прилавков магазинов к концу 2022 года. Об этом сообщил исполнительный директор Яцек Ольчак.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы завершить наше присутствие в России. Я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Предполагаю, что к концу года мы согласуем [уход] с Россией», — сказал Ольчак в интервью агентству Bloomberg.

Он уточнил, что компания планирует переориентироваться на рынки стран Азии и Европы. При этом он добавил, что российский рынок является седьмым по величине для PMI. Доля компании составляет 27%. В связи с этим исполнительный директор назвал уход компании непростым.

По словам Ольчака, продукция табачной компании со временем может появиться в американских магазинах. Он напомнил, что раньше она уже продавалась в США. Philip Morris выпускает такие бренды сигарет, как Marlboro, L&M, Chesterfield и Parliament. Штаб-квартира Компани находится в швейцарском городе Лозанна.