Общество 22 июля 2023, 14:31 СЖР выразил готовность помочь семье погибшего в зоне СВО военкора Журавлева Глава СЖР принес соболезнования в связи с гибелью военкора РИА «Новости» Журавлева РИА «Новости»

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Работа военкора — одна из самых опасных в мире, напомнил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. От имени СЖР он выразил соболезнования семье, близким и коллегам погибшего в зоне спецоперации корреспондента РИА «Новости» Ростислава Журавлева.

Соловьев подчеркнул, что Союз готов оказать помощь родным журналиста.

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«Иногда мы все теряем наших товарищей. От имени Союза журналистов России выражаю самые глубокие соболезнования коллегам, семье, близким», — добавил он.

Глава СЖР также выразил надежду, что раненый коллега Журавлева восстановится в ближайшее время.

Журавлев погиб, получив тяжелые ранения в зоне СВО. Фотокорреспондент Константин Михальчевский также получил ранения. По данным РИА «Новости», он находится в стабильном состоянии.

«Известия» уточнили, что группа журналистов, среди которых были Журавлев и Михальчевский, попали под обстрел ВСУ в Запорожской области.

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков также ранены. У Польшакова выявили четыре осколочных ранения. У Шикова обнаружили осколки в мягких тканях и перелом тазобедренных костей. Также под огнем ВСУ находились корреспонденты ТАСС и телеканала «Россия».