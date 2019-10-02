СЖМ: пострадавший на курсах военкоров журналист отказывался слушать инструкторов

Союз журналистов Москвы объяснил ситуацию с журналистом Святославом Павловым, который пожаловался на курсы для военкоров «Бастион».

В пресс-службе Союза журналистов Москвы заявили, что информация о жестоком обращении с журналистом Павловым на курсах «не соответствует действительности».

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Организаторы отметили, что перед началом тренинга всем участникам рассказали о плане теоретических и практических занятий. Также был проведен подробный инструктаж по соблюдению правил техники безопасности.

«С первого дня занятий слушатель Святослав Павлов демонстрировал свое нежелание соблюдать правила проведения занятий и выполнять требования инструкторов, о чем организаторы курсов поставили в известность его руководство», — заявили в Союзе журналистов Москвы.

Там добавили, что каждое практическое занятие контролировали медработники. Когда Павлов пожаловался на самочувствие, ему предложили больше не участвовать в тренинге, что он и сделал.

«После завершения занятий слушатель заявил о своем нежелании проходить дальнейшее обучение и намерении покинуть курсы», — уточнили в Союзе журналистов.

Павлов отказался пройти повторный медосмотр. Он покинул курсы «Бастион» после того, как согласовал это решение со своим руководством.

Ранее Святослав Павлов рассказал о том, что получил травмы во время практических занятий на курсах «Бастион». По его словам, условные террористы во время «захвата» несколько раз ударили его по корпусу. «Бандиты» заставляли своих «пленных» «ползать на коленях по острым камням и колючкам» с мешком на голове.