«Сытая жизнь мозги ослабляет». Политолог объяснил нежелание европейцев видеть ошибки властей

Власти европейских стран, которые присоединились к санкциям против РФ, стараются убедить население в том, что в появившихся трудностях виновата Россия. Европейцы же не задают вопросов, что говорит о том, что привычка к размышлению у людей сильно ослабла, заявил в эфире «360» историк и политолог Дмитрий Журавлев.

«Сейчас европейцы расслабились. Они искренне верят в то, что там хорошо, тут плохо, и поэтому они просто стараются не задавать вопросы. Да и культура вообще и привычка к размышлению сильно ослабла. Сытая жизнь мозги ослабляет, поэтому некоторые вопросы неспособны сформулировать, поэтому никак не могут задать», — пояснил эксперт.

Накануне президент РФ Владимир Путин призвал жителей на Западе не верить лжи о «враждебных действиях» России. «Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности — это результат каких-то враждебных действий России. <...> Все это ложь», — сказал он.

Президент подчеркнул, что правда состоит в том, что проблемы, с которыми столкнулись миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит в их государствах, их ошибок и амбиций.