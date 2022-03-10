Сыровар Сирота призвал национализировать McDonald’s

Российский сыровар Олег Сирота заявил в беседе с «360», что в текущей экономической ситуации закрытие американской сети быстрого питания McDonald’s в стране недопустимо. Даже если компания заявляет лишь о приостановке своей деятельности в России, нельзя позволить ей простаивать.

Сирота нашел выход из ситуации — призвал национализировать McDonald’s.

«Если будет продолжаться простой предприятия, даже если они официально не уходят из России, компанию необходимо национализировать», — заявил сыровар.

По его словам, McDonald’s — это не просто общепит. Сотни предприятий поставляют сети свою продукцию — котлеты, овощи, хлеб, соусы, — производимую на территории России, в том числе в Подмосковье.

«Тысячи человек останутся без заработной платы и без работы. <…> Также страна лишиться 150 миллиардов налоговых отчислений — это 7% всего российского общепита. Колоссальный объем, колоссальные средства. И зачем нам терять такую компанию? Ее нужно национализировать и продать в течение месяца кому-то из российских предпринимателей», — сказал Сирота.

В противном случае будет, по его словам, как в 90-е годы, когда по цепочке закрывались торговые и перерабатывающие предприятия. А колхозы и фермерские хозяйства становились банкротами.

«Это была национальная катастрофа, когда наши деревни вымирали. Мы же не хотим повторить такой путь. Также это станет неповадно другим иностранным производителям, которые сейчас приостанавливают работу в России. <…> Они могут просто обрушить рынок, этого нельзя допускать», — заметил Сирота.

Сыровар подчеркнул, что Россия вступила в фазу экономической войны, и развивается она «прямо на наших глазах».

«Меры должны быть радикальными: нас лишили всех наших резервов — мы должны лишить их бизнеса и не допустить потери своих же рабочих мест, которые в нашей же стране находятся», — подчеркнул предприниматель.

Американская компания McDonald’s решила временно закрыть в РФ 850 ресторанов быстрого питания.