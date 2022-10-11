Сыровар Сирота пожаловался на сложности с продажей конопли | 360°

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Сыровар Сирота пожаловался на сложности с продажей конопли

Сыровар Сирота заявил о спросе на банные веники из конопли и сложности с продажей

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Небольшой урожай технической конопли собрал на своей ферме сыровар Олег Сирота в городском округе Истра. Но теперь у него возникли сложности с продажей растений, хотя интерес покупателей есть. Подробности он рассказал «360».

Фермер пояснил, что выращивание технической конопли контролировали сотрудники полиции, которые часто приезжали и срезали верхнюю часть растений для проверки. Скашивать посевы правоохранители не просили.

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«Урожай небольшой. Давить масло смысла нет. Поэтому я хочу продать ее в качестве веников для бани. Парение на конопле — это классно, аромат и пар хорошие. А вот как продать, как люди повезут — вообще не понятно. Ну, то есть, едет человек с пучком конопли, ему спасибо не скажут, а потащат в полицию», — пояснил Сирота.

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Он подчеркнул, что с запросом о вениках из конопли к нему обратились подмосковные банщики. По его словам, сейчас модно парение на сене, а услуг парилки с вениками из конопли никто не предлагает.

«Я думаю, что начну продавать, а те, кого поймают, пусть сами решают», — пошутил Сирота.

Сыровар отметил, что если урожай удастся продать в этом году, то в следующем он увеличит площадь посевов, чтобы в потом сделать масло или волокно.

«Пока у меня все это висит, сохнет, часть вообще не скошена. Поэтому пока не знаю, можно это продавать или нет», — подытожил он.

В своем Telegram-канале Олег Сирота отметил, что в технической конопле никаких каннабиноидов нет, так как само растение исключительно техническая. Кроме того, полицейские регулярно брали пробы для проверки и строго контролировали процесс выращивания.

Олег Сирота

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