Сыровар Олег Сирота объяснил, какая плесень на сыре съедобна

Подмосковный сыровар Олег Сирота на своей странице в Instagram объяснил, что за черные точки порой появляются на сыре, и можно ли есть такой продукт.

Сыровар отметил, что его часто спрашивают о том, что за черные точки порой появляются на сыре.

«Существует много видов плесени, но сырной плесени только два вида: белая и голубая (она же зеленая). Опасной для здоровья человека является черная плесень. Такую плесень ни в коем случае есть нельзя!», — написал Сирота.

Он добавил, что многие об этом знают и, завидев черные точки на сыре, думают, что это и есть та самая черная плесень. Однако, по словам сыровара, это совсем не так.

«Черные точки на сырах — это остатки следов благородной голубой плесени (зеленой плесени), которые со временем просто-напросто потемнели», — объяснил сыровар.

Он добавил, что это нормальный процесс при выдержке твердых и полутвердых сыров.

В конце октября Олег Сирота принял участие во Всероссийской переписи населения. Он пришел на переписной участок вместе с супругой и четырьмя детьми, которые предлагали ему взять с собой кошку, ведь она тоже живет с ними, рассказал он «360». Сирота отметил, что они могли переписаться и через портал госуслуг, но решили приехать всей семьей на участок, чтобы у детей осталась память о том, что они в этом участвовали.