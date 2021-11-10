facebook_pixel
    10 ноября 2021, 21:31

    Сыровар Олег Сирота объяснил, какая плесень на сыре съедобна

    Подмосковный сыровар Олег Сирота рассказал, что опасной для здоровья человека является черная плесень

    Валерия Шафирко

    Подмосковный сыровар Олег Сирота на своей странице в Instagram объяснил, что за черные точки порой появляются на сыре, и можно ли есть такой продукт.

    Сыровар отметил, что его часто спрашивают о том, что за черные точки порой появляются на сыре.

    «Существует много видов плесени, но сырной плесени только два вида: белая и голубая (она же зеленая). Опасной для здоровья человека является черная плесень. Такую плесень ни в коем случае есть нельзя!», — написал Сирота.

    Он добавил, что многие об этом знают и, завидев черные точки на сыре, думают, что это и есть та самая черная плесень. Однако, по словам сыровара, это совсем не так.

    «Черные точки на сырах — это остатки следов благородной голубой плесени (зеленой плесени), которые со временем просто-напросто потемнели», — объяснил сыровар.

    Он добавил, что это нормальный процесс при выдержке твердых и полутвердых сыров.

    В конце октября Олег Сирота принял участие во Всероссийской переписи населения. Он пришел на переписной участок вместе с супругой и четырьмя детьми, которые предлагали ему взять с собой кошку, ведь она тоже живет с ними, рассказал он «360». Сирота отметил, что они могли переписаться и через портал госуслуг, но решили приехать всей семьей на участок, чтобы у детей осталась память о том, что они в этом участвовали.