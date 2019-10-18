Сырная сборная России отправилась на международный конкурс во Франции. Среди участников истринский продукт

Сырная сборная России представит страну на международном конкурсе Fromonval во Франции. Об этом сообщил сыровар Олег Сирота.

«Уже завтра вечером будут подведены итоги этого авторитетного французского конкурса, на который мы привезли сыры из Подмосковья, Адыгеи, Тульской, Ярославской и Смоленской областей во французский город Мамироль. Это второй по масштабам французский сырный конкурс, крупнейший конкурс востока Франции, считающегося самым сырным регионом страны», — рассказал Сирота на своей странице в Instagram.

Источник фото: Instagram

Россию на конкурсе представят профессионалы из нескольких регионов России. Это сыровары из Тульской, Смоленской, Ярославской и Московской областей. Кроме Сироты из Подмосковья во Францию отправились представители сыроварни «Альдини» из Орехово-Зуева и представители сыроварни «Сыр энд Бир» из Королева.

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Кроме Fromonval российские сыровары посетят еще одно мероприятие. Это международное сырное соревнование — World Cheese Awards. Оно пройдет в итальянском Бергамо. Свои сыры там покажут представители четырех сыроварен: «Де фамиль» из Чехова, сыроварня «Сыр энд Бир» из Королева, сыроварня Любови Горбачевой из Смоленской области. Среди них будет и Истринская сыроварня.

«Уже в понедельник мы будем знать результаты! Мы очень надеемся, что впервые в истории этого конкурса сыровары из России возьмут призовые места!» — добавил Сирота.