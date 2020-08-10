Сырье для крабовых палочек будут делать на Курилах
Осенью на Курилах на крупнейшем рыбоперерабатывающем заводе запустят производство сырья для крабовых палочек. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По данным информагентства, АО «Курильский рыбак» откроет новый завод на Шикотане. В сентябре там стартует производство фарша «сурими», который является главным ингредиентом крабовых палочек. Отмечается, что этим не ограничиваются планы предприятия.
«Мы серьезно увеличим производство рыбьего жира и кормовой муки. <…> Мощность предприятия будет доходить до 500 тонн сырья в сутки», — поделился директор «Курильского рыбака» Олег Мазур.