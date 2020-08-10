Сырье для крабовых палочек будут делать на Курилах

По данным информагентства, АО «Курильский рыбак» откроет новый завод на Шикотане. В сентябре там стартует производство фарша «сурими», который является главным ингредиентом крабовых палочек. Отмечается, что этим не ограничиваются планы предприятия.

«Мы серьезно увеличим производство рыбьего жира и кормовой муки. <…> Мощность предприятия будет доходить до 500 тонн сырья в сутки», — поделился директор «Курильского рыбака» Олег Мазур.