Сыр весом 38 тонн из Швейцарии не пустили в Петербург

Сыры весом 38 тонн, которые прибыли из двух городов Швейцарии, не пустили в Санкт-Петербург. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Красный свет показали инспекторы Россельхознадзора. Работники обнаружили, что в коробках с сырами Raclette, Grande Swiss, LE Gruyere AOP 1/8, Grunberger лежали сыры с маркировкой других производителей, которые не заявлены в ветеринарных сертификатах.

Крупная партия сыра прибыла в Большой порт из Цуга и Фрибура. Продукт предназначался компании, занимающейся оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами.

Сотрудники ведомства составили акты о нарушении Единых ветеринарно-санитарных требований при перевозках товаров. Поэтому груз вернется в Швейцарию.